Парламенту не цікавий Харків

Харків. 7 березня. УНІАН. Верховна рада України в четвер не включила до порядку денного сесії питання щодо створення трьох Тимчасових слідчих комісій, серед яких і питання «по Харкову».

Як передає кореспондент УНІАН, за створення ТСК щодо розслідування діяльності Харківської міської влади проголосували 223 депутати (при необхіднсті 226) із 440.

За включення до порядку денного питання про створення ТСК щодо розслідування діяльності Київської міської влади проголосували 173 народних депутата із 448.

За створення ТСК щодо розслідування інциденту між мером Києва Леонідом ЧЕРНОВЕЦЬКИМ та міністром внутрішніх справ Юрієм ЛУЦЕНКОМ - 197 із 440.