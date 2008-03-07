Камаса більше не «начальник» з Євро-2012

Харків. 7 березня. УНІАН. Михайла КАМАСУ за власним бажанням звільнено з посади начальника управління з питань підготовки та проведення в Харкові фінального турніру чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

Як повідомляє сайт Харківської міськради, розпорядження про це підписав міький голова Михайло ДОБКІН.

Обов`язки начальника управління з питань підготовки та проведення в місті Харкові фінального турніру чемпіонату Європи 2012 року з футболу з 6 березня 2008 року виконує Володимир ГРОМОВ - заступник начальника цього управління.