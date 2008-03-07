Капусник став радником Авакова

Харків. 7 березня. УНІАН. Голова обласної державної адміністрації Арсен АВАКОВ призначив Ігора КАПУСНИКА своїм радником.

Як повідомляє сайт ОДА, до цього призначення І.КАПУСНИК очолював Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Харківській області.

Як повідомляв УНІАН, новим начальником держуправління охорони довкілля в Харківській області призначений Володимир БАКУМЕНКО, який до цього обіймав посаду голови райдержадміністрації Харківського району.