Капусник став радником Авакова
00:03, 07 березня 2008Харьків
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Розпорядження губернатора
Харків. 7 березня. УНІАН. Голова обласної державної адміністрації Арсен АВАКОВ призначив Ігора КАПУСНИКА своїм радником.
Як повідомляє сайт ОДА, до цього призначення І.КАПУСНИК очолював Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Харківській області.
Як повідомляв УНІАН, новим начальником держуправління охорони довкілля в Харківській області призначений Володимир БАКУМЕНКО, який до цього обіймав посаду голови райдержадміністрації Харківського району.
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