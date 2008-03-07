Луценко розбереться зі своїми підлеглими

Харків. 7 березня. УНІАН. Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО дасть відповідну оцінку діям харківських правоохоронців.

Як повідомляє сайт Харківської міськради, напередодні Ю.ЛУЦЕНКО зустрівся з народним депутатом України Юлією КОВАЛЬОВОЮ та головою Харківської обласної ради Василем САЛИГІНИМ. Під час зустрічі обговорювався інцидент, що стався 29 лютого 2008 року під час проведення Першого земельного аукціону у Харкові в приміщенні міської ради.

Міністр назвав дії правоохоронців, які не захотіли пред’являти свої посвідчення на вимогу народного депутата України, голови обласної ради та міського голови Харкова, як такі, що не відповідають чинному законодавству.

Ю.ЛУЦЕНКО пообіцяв, що обов’язково особисто розбереться у причинах такої поведінки своїх підлеглих і дасть цьому відповідну оцінку.