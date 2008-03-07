Українці безсилі проти ЖЕКів

Харків. 7 березня. УНІАН. Українці не схильні вірити в свої сили в боротьбі за якість послуг, що надаються ЖЕКами, – такі результати соцопитування, проведеного консорціумом «Менеджмент Консалтинг Груп» за замовленням журналу «Профіль».

44,8% опитаних твердо упевнені, що вони ніяк не можуть впливати на підвищення якості роботи ЖЕКів. При цьому 22,8% респондентів оптимістичніші – вони вважають, що висловлення побажань і скарг безпосередньо начальству ЖЕКу може дати позитивний результат. 12,5% опитаних вірять, що на якість роботи ЖЕКу можуть вплинути звернення в місцеві органи влади, 8,1% настроєні з цією метою звертатися до суду, 7,8% - в громадські організації. 4,2% респондентів упевнені, що ЖЕК можна «приструнити», звернувшись в ЗМІ.

Найбільше песимістів в Одесі: там у своєму безсиллі перед ЖЕКами упевнені 72,2% опитаних. А ось жителі Сімферополя і Львова не втрачають надії частіше за інших: там до керівництва ЖЕКів з приводу поліпшення послуг, що надаються, готові звертатися 39,2% і 35,5% респондентів відповідно.