Як депутати недоторканість скасовували

Харків. 7 березня. УНІАН. Верховна рада України відмовилась включити до порядку денного законопроекти щодо скасування депутатської недоторканності.

Як передає кореспондент УНІАН, за включення до порядку денного законопроекту, внесеного представниками коаліції, проголосувало 219 народних депутатів із 445, зареєстрованих у залі.

За включення до порядку денного законопроекту, внесеного представниками Партії регіонів, проголосувало 222 із 448 народних депутатів, зареєстрованих у залі.

Після цих голосувань голова Верховної ради Арсеній ЯЦЕНЮК іронічно зауважив, що вітає парламент «з цим результативним голосуванням». «Ми сварилися, сварилися і показали своє справжнє лице», - наголосив А.ЯЦЕНЮК.