Створення ТСК - прямий шлях до перевиборів мера Харкова – експерти

Харків. 7 березня. УНІАН. Експерти Агентства моделювання ситуацій відзначають, що створення слідчої комісії Верховної ради з розслідування зловживань харківської міської влади є початком процесу перевиборів мера столиці Слобожанщини.

Про це заявив заступник директора АМС Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ.

«Створення цієї комісії є певним механізмом у процедурі ініціювання дострокових виборів мера Харкова, - сказав він. - Цікаво, що народні депутати все-таки «не повелися» на валізи з десятками мільйонів доларів, які певні люди у Верховній раді пропонували за негативне голосування».

О.ГОЛОБУЦЬКИЙ також відзначив, що у цьому випадку пропагандистська машина ДОБКІНА-КЕРНЕСА дала збій.

«ДОБКІНУ та КЕРНЕСУ не допомогли навіть величезні витрати на відбілювання свого іміджу через центральні телеканали, - відзначив експерт. - Так що тепер журналісти типу В`ячеслава ПІХОВШЕКА можуть спати неспокійно - вони провалили всі свої замовлення».