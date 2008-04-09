14:30 У прес-центрі Майдан свободи Круглий стіл «Завдання і функції спецпідрозділів в Україні»

9 квітня о 14.30 у прес-центрі «Майдан Свободи» відбудеться Круглий стіл на тему ««Завдання і функції спецпідрозділів в Україні». Учасники Круглого столу: Сергій Ісаков, ветеран СБУ, колишній співробітник СП «Альфа», Ігор Дронь, ветеран МВС, колишній співробітник СП «Беркут», Ольга Шило, кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права НЮАУ ім. Ярослава Мудрого, Олександр Романюк, політолог. Адреса прес-центру: майдан Свободи, 8. Тел.: 720-12-15.

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