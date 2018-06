Оголошено всіх фіналістів Євробачення

Харків. 23 травня. УНІАН. Після завершення другого півфіналу у четвер названо всіх фіналістів Євробачення.

Україна (Ані Лорак), Хорватія (Kraljevi Ulice and 75 cents), Албанія (Olta Boka), Ісландія (Euroband), Грузія (Діана Гурцкая), Данія (Simon Mathew), Швеція (Charlotte Perrelli), Латвія (Pirates of the Sea), Туреччина (Mor ve Otesi), Португалія (Vania Fernandes) - в такому порядку ведучі другого півфіналу Євробачення-2008 оголосили другу десятку фіналістів.

Нагадаємо, що позавчора відбувся перший півфінал музичного конкурсу "Євробачення-2008". До фіналу пройшли Росія (Діма Білан), Греція (Kalomoira), Румунія (Nico і Vlad Mirita), Боснія і Герцеговина (Elvir Lakovic Laka), Фінляндія (Terasbetoni), Ізраїль (Bo`az Ma`uda), Азербайджан (Ельнур Гусейнов і Самір Джавадзаде), Вірменія (Сірушо), Польща (Isis Gee) і Норвегія Maria (Haukaas Storeng).

Окрім названих двадцяти, ще п`ять країн мають право брати участь у фіналі без проходження кваліфікації: Іспанія (Rodolfo Chikilicuatre), Німеччина (No Angels), Франція (Sebastien Tellier), Велика Британія (Andy Abraham) - як засновники конкурсу - і Сербія (Єлена Томашевич) - як переможець минулого року.

Фінал "Євробачення-2008" відбудеться 24 травня. Трансляція на УТ-1 о.22.00.