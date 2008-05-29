У Харкові відкрився музей грошей

Харків. 29 траня. УНІАН. У Харкові в приміщенні Інституті банківської справи Національного банку України відкрився музей грошей.

Як повідомляє сайт ОДА, представлена в музеї експозиція охоплює понад 160 років розвитку банківської справи в цілому в Україні, і на Слобожанщині зокрема.

Виставку відвідав голова Харківської облдержадміністрації Арсен АВАКОВ.

За словами співробітників інституту, нині експозиція умовно поділена на чотири періоди, що наочнно демонструють найважливіші етапи розвитку грошово-кредитної системи України:

1 етап – грошово-кредитна система Російської імперії (1843 – 1917 рр.).

2 етап – Період національно-визвольної революції в Україні. Центральна Рада – Гетьманат (1917 – 1920 рр.).

3 етап – радянський період (1917- 1991 рр.). Особливо у цьому періоді виділено 1932 – 1933 роки – страшні часи голодомору на Харківщині та 1941- 1945 роки Великої вітчизняної війни.

4 етап – роки незалежної України (з 1991 року до наших днів).

В експозиції представлені оригінальні експонати: паперові гроші, монети, цінні папери різних часів, фотографії видатних українців та харків’ян, які сприяли розвитку банківництва на Україні.

За словами співробітників Інституту, особливу історичну цінність мають зразки рахувальної техніки, особистих речей та документів. Крім того, музей має договір з Монетним двором, тому всі нові пам’ятні та ювілейні монети, випущені НБУ, автоматично потрапляють до колекції музею.

А.АВАКОВ високо оцінив експозицію кімнати-музею і запропонував передати її Харківському обласному відділенню Національного банку України, аби ознайомитися з нею могли якнайбільше людей.