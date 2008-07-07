Харків’яни починають торгувати літаками

Співробітники Харківської митниці викрили факт спроби незаконного переміщення через митний кордон України літака Ан-26.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної митної служби України, директором одного з харківських підприємств з метою експортування літака до Об’єднаних Арабських Еміратів були подані документи, які свідчили про те, що літак є цивільним. Однак у ході перевірки митниками було встановлено, що Ан-26 не в повному обсязі демілітаризований.

Митному органу було надано документи, що містять неправдиві дані та одержані незаконним шляхом.

Літак 1976 року випуску вилучено. Його вартість - 970329,67 грн.

За даним фактом складено протокол про порушення митних правил.