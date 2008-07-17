Прапор України на відкритті Олімпіади в Пекіні нестиме Яна Клочкова

Харків. 17 липня. УНІАН. Нести український прапор на урочистій церемонії відкриття Ігор XXIX Олімпіади в Пекіні доручено найтитулованішій спортсменці збірної – чотириразовій Олімпійській чемпіонці, Герою України, плавчині Яні КЛОЧКОВІЙ.

Таке рішення було прийнято на позачерговому засіданні Виконкому Національного олімпійського комітету України, повідомили УНІАН у прес-службі НОК.

«Для кожного спортсмена Олімпійські ігри – це щось неймовірне, адже багато років напруженої праці покладені заради щасливої миті. Стати прапороносцем своєї збірної – дуже почесна і відповідальна місія. Упевнений, що Яна своїми вагомими спортивними здобутками заслужила це», - зазначив президент НОК Сергій БУБКА.