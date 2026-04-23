Китай просочується на окуповані території України, – ЗМІ

Формально залишаючись нейтральним, Китай дав зелене світло малому та середньому бізнесу на ведення діяльності в окупованій частині України.

Китай потихеньку проникає на окуповані території України через низові торговельні та культурні зв'язки. Про це пише російський опозиційний проект The Insider.

Видання зазначає, що загалом Пекін поводиться досить обережно. Він так і не визнав ані анексію Криму, ані, тим більше, окупацію материкових територій України.

Також Китай уникає прямої участі у великих інвестиційних проєктах на окупованій території. Наприклад, у 2014 році китайці відмовилися реалізовувати великий проєкт з будівництва глибоководного порту в Севастополі, а пізніше – від участі в будівництві Керченського мосту.

Однак на нижчому рівні китайці де-факто визнають російську юрисдикцію над захопленими українськими територіями. Наприклад, у 2025 році китайське судно (хоч і під панамським прапором) неодноразово заходило в порт Севастополя. Українська МЗС висловила КНР протест з цього приводу.

У листопаді 2023 року глава окупаційного "уряду ДНР", російський чиновник Євген Солнцев, повідомив, що Каранський кар’єр (підприємство з видобутку щебеню на окупованій території під Волновахою) підписав угоди про співпрацю з двома китайськими підприємствами – Amma Construction Machinery Co. Ltd та Zhongxin Heavy Industry Machinery Co. Ltd, які виробляють гірниче обладнання. Як пише The Insider, віднедавна місцеві жителі почали називати Каранський кар’єр "китайським".

За даними українських журналістів, з якими спілкувалися автори публікації, китайське гірниче обладнання постачається також на шахту "Білоріченська" в окупованій Луганській області.

Повідомляється, що на окупованій території України 6000 базових станцій мобільного зв'язку працюють на китайському обладнанні. Також відомо, що близько 80 банківських відділень на окупованій частині Донбасу торгують готівковим юанем.

Крім того, відбувається обмін делегаціями пропагандистів: співробітників луганських ЗМІ возять на екскурсії до КНР, а до Маріуполя, наприклад, приїжджала китайська блогерка і співачка Ван Фан. Там вона заспівала "Катюшу" на руїнах Маріупольського драмтеатру, в якому росіяни вбили сотні людей.

Китай і війна в Україні

Як писав УНІАН, Китай вжився в роль неформального союзника Росії у війні проти України. Він забезпечує дипломатичну підтримку, поширює вигідні Кремлю наративи та постачає товари подвійного призначення й критичні компоненти для виробництва озброєння.

Водночас Китай уникає постачання РФ готовою зброєю, щоб не потрапити під санкції, але фактично допомагає російському ВПК, зокрема у сфері безпілотників.

Аналітики вважають, що Пекін зацікавлений у затягуванні війни, оскільки це відволікає ресурси НАТО і створює для нього стратегічні можливості, зокрема, щодо Тайваню. При цьому експерти зазначають, що масштаб і тривалість війни стали несподіванкою для керівництва Китаю.

Вас також можуть зацікавити новини: