Обігнала США, Німеччину та Китай: названо найбагатшу країну світу

Незважаючи на економічні труднощі останніх років, пов’язаних, зокрема, з війною в Україні, держави Європи знову очолили новий світовий рейтинг найбагатших країн. Про це повідомляє Euronews.

"Бути найбагатшою країною у світі - це не просто багато виробляти. Це вимірюється тим, наскільки це багатство реально позначається на повсякденному житті пересічного громадянина", - зазначається в аналізі HelloSafe.

Найбагатшою країною світу на думку фахівців у 2026 році є Норвегія. Скандинавська країна очолює рейтинг завдяки найвищому у світі валовому національному доходу та "збалансованої соціальної моделі".

Ірландія посідає друге місце: реальні доходи її населення, навіть з урахуванням завищеного ВВП, залишаються дуже високими. Третє місце займає Люксембург, який вперше з моменту появи індексу багатства поступився першим місцем.

Як зазначають автори, ці країни поєднують високі економічні показники з одними з найкращих соціальних показників у світі.

Серед інших лідерів - Ісландія, яка посідає п’яте місце завдяки високим показникам людського розвитку та низькому рівню відносної бідності.

Сінгапур також демонструє дуже високі доходи, але його позиції погіршуються через "нерівність" населення.

США посідають 17-те місце. Відносно слабкий результат є наслідком "поєднання економічної потужності з високим рівнем нерівності та відносної бідності".

Франція посіла 20-те місце, поступившись Чехії, яка виграє завдяки одному з найбільш рівномірних розподілів доходів у Європі та низькому рівню бідності.

У нижній частині європейського рейтингу розташувалися такі країни, як Італія, Іспанія та Естонія. Скромніші оцінки пов'язані з нижчими рівнями доходів, а у випадку Іспанії - і з вищою відносною бідністю.

Серед країн Африки на першому місці опинилися Сейшельські острови: цьому сприяє найвищий на континенті ВВП на душу населення, високі показники людського розвитку та відносно помірна нерівність. Далі йдуть Маврикій та Алжир.

У Латинській Америці лідирує Уругвай - країна з найвищим ВНД у регіоні, найменшою бідністю та найрівномірнішим розподілом доходів. За ним йдуть Чилі та Панама.

В Азії перше місце посідає Сінгапур, за яким йдуть Катар та Об’єднані Арабські Емірати.

Індекс багатства - довідка УНІАН

Індекс процвітання HelloSafe ранжує понад 50 країн за сумарним балом за стобальною шкалою.

Він ґрунтується на даних МВФ, Світового банку, ПРООН, Євростату та ОЕСР, об’єднуючи в одному показнику доходи, нерівність та ширший спектр соціальних індикаторів.

За словами авторів дослідження, один лише показник ВВП на душу населення спотворює порівняння, оскільки передбачає, що національний продукт рівномірно розподіляється між усіма мешканцями.

Раніше видання Uniwide опублікувало список найбагатших країн світу. На перше місце фахівців поставили Люксембург.

Вони зазначають, що країна є привабливою для інвестування. До неї прибувають кваліфіковані спеціалісти з усього світу, а великі компанії активно відкривають тут свої штаб-квартири. Більше ніж 90% валового внутрішнього продукту формує сектор послуг.

Нагадаємо також, що у 2024 році фахівці Visual Capitalist створили інфографіку із найбільшими економіками світу за валовим внутрішнім продуктом (ВВП), скоригованим за паритетом купівельної спроможності (ПКС). На перше місце фахівці поставили Китай.

