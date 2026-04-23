Співробітники ТЦК не повинні займатися примусовою мобілізацією, - Офіс військового омбудсмана

Співробітники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) не повинні займатися примусовою мобілізацією. Таку позицію висловив Офіс військового омбудсмана у відповідь на запит LIGA.net.

"Згідно із законодавством, примусом повинні займатися правоохоронні органи, зокрема спеціально підготовлені поліцейські, які краще вміють убезпечити себе та ефективніше комунікують із цивільним населенням", - заявили в Офісі військового омбудсмана.

Також в Офісі нагадали, що до обов'язків військовослужбовців ТЦК входять формування мобілізаційного плану, постановка на облік, розподіл особового складу, а також соціальна підтримка, включаючи повідомлення про втрати, супровід поранених, сімей зниклих безвісти та загиблих військових.

Крім того, в Офісі військового омбудсмана повідомили журналістам, що ініціювали робочу групу з питань поділу ТЦК та СП. В Офісі вважають, що одні й ті самі військові не повинні займатися і процесом мобілізації, і соціальною підтримкою.

Також в Офісі зазначили, що частину функцій мають взяти на себе обласні військові адміністрації та місцеве самоврядування, зокрема щодо супроводу сімей та організації поховань.

Чому деякі українці залишаються в розшуку після візиту до ТЦК

Раніше голова Національної поліції України Іван Вигівський пояснив, чому іноді поліцейські виявляють громадян у базах "розшуку" під час перевірок, навіть якщо раніше їх доставляли до ТЦК та СП.

За словами Вигівського, однією з ймовірних причин є несвоєчасне внесення даних. Також він зазначив, що ще однією причиною можуть бути випадки, коли громадянина доставили, але через відсутність паспорта або необхідність додаткового обстеження у лікарів йому видали нову повістку.

