Венеція може опинитися під водою: вчені пропонують радикальні рішення, – Independent

Затоплення Венеції може призвести до серйозних наслідків: порушення судноплавства, погіршення екологічного стану лагуни та необхідності створення додаткових систем.

Італійська Венеція, незважаючи на вже діючу систему захисних бар'єрів, змушена розглядати додаткові заходи для боротьби з повенями на тлі зростання рівня моря, повідомляє The Independent.

Йдеться про систему захисних бар'єрів Мозе вартістю близько 6 млрд євро, яка являє собою комплекс рухомих шлюзів, що перекривають лагуну під час високих припливів. Наразі вона дозволяє стримувати загрозу затоплень, проте використовується все частіше.

За перші п'ять років експлуатації (з 2020 по 2025 рік) система була закрита під час 108 періодів високого рівня води, а за перші два місяці 2026 року її доводилося закривати вже 30 разів. І в міру подальшого підвищення рівня моря її доведеться закривати все частіше і частіше – потенційно на кілька тижнів щороку.

Це може призвести до серйозних наслідків: порушення судноплавства, погіршення екологічного стану лагуни та необхідності створення додаткових систем, включаючи насоси та очищення води.

У матеріалі розглядаються кілька сценаріїв подальшого захисту міста. Серед них – збереження поточної системи з додатковими заходами, будівництво кільцевих дамб навколо Венеції, створення більш масштабних захисних споруд, а також, у крайньому випадку, часткове переселення населення.

Зазначається, що навіть при помірному зростанні температури рівень моря продовжуватиме підвищуватися протягом століть, що в перспективі може перевищити можливості існуючої інфраструктури.

Таким чином, Венеція вже зараз розглядає довгострокові рішення, оскільки діюча система захисту, незважаючи на ефективність, може виявитися недостатньою в умовах кліматичних змін.

Раніше повідомлялося, що Венеція з початку квітня 2026 року відновить стягнення плати за вхід – це 60 платних днів на рік. Цю плату вносять туристи за перебування в місті у вихідні або святкові дні.

Цей податок має на меті обмежити одноденний туризм, через який Венеція надмірно переповнюється людьми в найнапруженіші місяці і завдає клопоту її мешканцям. Ефект цього податку вже відчули в минулому туристичному сезоні – одноденне відвідування міста зменшилося.

