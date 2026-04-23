Витік показав, яким буде фінальний дизайн iPhone 18 Pro та iPhone Ultra (фото)

Авторитетний інсайдер Majin Bu опублікував на своїй сторінці в соцмережі X макети iPhone 18 Pro і Pro Max, а також майбутнього розкладного iPhone Ultra.

Зовнішній вигляд пристроїв не відрізняється від рендерів, опублікованих раніше. Це може свідчити про те, що компанія Apple вже затвердила фінальну концепцію дизайну і зараз зосереджена на доопрацюванні інженерних і програмних рішень, пише NotebookCheck.

Якщо iPhone 18 Pro і 18 Pro Max за дизайном майже не відрізняються від попередників, то складаний iPhone виглядає набагато цікавіше. Витік інформації вкотре підтверджує, що телефон буде виконаний у форм-факторі розкладачки з квадратним корпусом, який легко поміщається в кишеню.

Головним нововведенням може стати повернення Touch ID – сканер відбитка пальця, за повідомленнями інсайдера, буде вбудований у кнопку живлення на правій грані пристрою.

Також Apple, судячи з макету, переглянула звичне розташування елементів керування. Зокрема, кнопки регулювання гучності перенесли на верхню грань iPhone. Такий крок пояснюється особливостями форм-фактора: у складеному та розкладеному стані пристрій орієнтований по-різному, і виробник намагається оптимізувати використання в режимі "міні-планшета".

На початку квітня з'явилися повідомлення, що Apple офіційно приступила до виробництва першого складаного iPhone. Новинку мають показати на осінній презентації у вересні разом з iPhone 18 Pro та 18 Pro Max. Реліз базового iPhone 18, а також 18e та Air 2 відбудеться лише навесні 2027 року.

