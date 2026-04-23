У Великій Британії зафіксували аномальну кількість рідкісних птахів із червоними дзьобами

За словами екологів, пернаті були під загрозою зникнення.

На віддаленому британському острові Скомер підрахували рекордну кількість птахів іпаток, що стало справжньою несподіванкою для дослідників, повідомляє Independent з посиланням на дані Фонду охорони дикої природи Південного та Західного Уельсу

За результатами цьогорічного перепису, на острові зафіксували 52 019 особин. Цей показник суттєво перевершив минулорічний рекорд, який становив 43 626 птахів. Такий стрибок є надзвичайно важливим, адже цей вид офіційно визнаний "вразливим" до глобального вимирання.

Наглядач острова Лейтон Ньюман зізнався, що команда була налаштована скептично через нещодавню масову загибель морських птахів на узбережжях Європи. За його словами, волонтери не очікували, що кількість іпаток буде такою високою, як той показник, що вони знайшли.

"Кількість іпаток зменшується на багатьох місцях по всій Великій Британії, але острів Скомер суперечить цій тенденції", - розповів він.

Екологи пояснюють такий бум декількома факторами. Успіху сприяє надлишок їжі в регіоні та відсутність хижаків, таких як щури. А ось велика кількість риби забезпечує високу виживаність дорослих птахів узимку та допомагає пташенятам зміцніти.

Раніше УНІАН писав, що польський лелека оселився в Україні та знайшов пару. Іноземні фахівці зафіксували зупинку за допомогою GPS-трекера та попросили українських активістів перевірити стан мандрівниці. Коли люди здійснили виїзд на місце та переконалися, що стан пташки задовільний. Замість короткочасної зупинки для відпочинку, лелека обрала село Довжки на Хмельниччині як постійне місце проживання.

"Такого повороту подій я зовсім не очікував", – поділився емоціями засновник Центру природничої інформації.

