Перший транш з кредиту ЄС може надійти вже у квітні, - фон дер Ляєн

З першої виплати кошти будуть спрямовані на виробництво дронів.

Україна може отримати перший транш з кредиту обсягом 90 мільярдів євро вже у цьому кварталі, який завершується у квітні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн сказала під час спільного виголошення заяв з президентом України Володимиром Зеленським і президентом Європейської Ради Антоніу Коштою перед початком неформального саміту лідерів ЄС на Кіпрі.

Як наголосила президентка ЄК, сьогодні хороший день одночасно для України і Європи.

Вона нагадала, що під час візиту до Києва у лютому пообіцяла, що надання Україні кредиту обсягом 90 млрд євро на 2026-2027 роки відбудеться "тим чи іншим чином".

"І сьогодні ми виконали цю обіцянку. Більшу частину підготовчих робіт вже виконано для реалізації надання кредиту на 90 млрд євро. Я думаю, що перший транш із 45 млрд євро, які призначені на 2026-й рік, можна отримати ще в цьому кварталі", - наголосила фон дер Ляєн.

За її словами, було погоджено, що одна третина цього кредиту буде спрямовано на бюджетні потреби і дві третини - на оборону.

"І я думаю, що першим пакетом стане пакет щодо дронів: "Дрони з України для України"", - додала фон дер Ляєн.

Оновлено о 19.47. Як нагадала фон дер Ляєн, сьогодні також схвалено рішення про запровадження 20-го пакету санкцій проти РФ.

"Тож, іншими словами, чим більше Росія подвоює свою агресивну війну, тим більше Європа подвоює підтримку України. Це важливо для нас, тому що ми дуже чіткі щодо того, що стоїмо поруч з вами та на боці українського народу", - сказала фон дер Ляєн.

Своєю чергою, Зеленський подякував за ці одностайні рішення в межах усього Євросоюзу.

"І ми працюватимемо над тим, щоб кошти були надані якомога швидше. Для нас це важливо, і це, звичайно, перш за все, зміцнить нашу армію, українські Сили, і дозволить нам збільшити виробництво, закуповувати засоби протиповітряної оборони, та більше працювати, щоб захистити нашу енергетичну систему на зиму. І разом ми вирішимо багато питань для захисту життів. І, звичайно, ми продовжуватимемо працювати, щоб підштовхнути Росію до справжньої дипломатії, щоб припинити цю війну", - наголосив Зеленський.

При цьому, Антоніу Кошта підтвердив, що кошти з кредиту мають допомогти посилити Сили оборони України і їхню спроможність продовжувати боротися для захисту від російського вторгнення.

Також, новий санкційний пакет покликаний збільшити тиск на Росію, аби змусити її серйозно погодитися на мирні переговори.

"Тепер час рухатися вперед і готуватися до наступного кроку. А наступним кроком є відкриття першого кластера переговорів щодо вступу України до Європейського Союзу", - повідомив Кошта.

Він висловив переконання, що цей крок буде зроблено.

Кредит ЄС для України - що відомо

Як повідомляв УНІАН, у лютому фон дер Ляєн наголошувала, що першим першочерговим завданням кредиту на 90 млрд євро буде задоволення найнагальніших оборонних потреб України. Зокрема, це має допомогти закуповувати, виробляти, розвивати та забезпечувати передову оборонну техніку для хоробрих українських сил. У цьому зв’язку, кошти будуть спрямовуватимуться на закупівлі та виробництво дронів, ракет і боєприпасів.

Вже сьогодні, 23 квітня, Рада Європейського Союзу ухвалила останній ключовий законодавчий акт, необхідний для затвердження європейської позики Україні у розмірі 90 мільярдів євро.

