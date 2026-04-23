Українська 'мала ППО' переходить на технологічно новий рівень: Федоров озвучив деталі

Йдеться про керування дронами-перехоплювачами на відстані тисячі кілометрів, а 10 виробників вже інтегрували це рішення.

Україна запускає новий рівень "малої" ППО - тепер керування перехоплювачами можливе на відстані тисячі кілометрів. Про це у Telegram повідомив міністр оборони України Михайло Федоров.

"Рік тому через Brave1 ініціювали розвиток і випробування технології віддаленого керування для дронів-перехоплювачів. Сьогодні маємо підтверджений результат – збиття цілей на дистанціях у сотні й тисячі кілометрів", - наголосив він.

За його словами, Україна першою у світі системно масштабує дистанційне керування дронами-перехоплювачами. При цьому додав, що це приклад упровадження оборонних інновацій і формування нового стандарту протиповітряної оборони.

"Пілот більше не прив’язаний до позиції. Дрон у небі – управління із захищеного середовища в Києві, Львові чи навіть за кордоном. Це підвищує ефективність перехоплення, мінімізує ризики для операторів та дає змогу масштабувати спроможності без прив’язки до фронту", - наголосив Федоров.

За його словами, понад 10 виробників уже інтегрували це рішення у свої системи.

Міністр зазначає, що відбувається розвиток інновації для захисту українського неба, щоб досягти виконання цілей: 100% детекції та не менш ніж 95% знешкодження ворожих повітряних цілей.

Як повідомляв УНАН, раніше Financial Times написала, що знаходячись у звичайних підвалах у Києві, оператори дронів-перехоплювачів віддалено збивають російські Shahed. При цьому оператори вже у звичному режимі вражають ударні дрони за кілька сотень кілометрів.

Видання зазначає, що це стало черговою віхою в гонці озброєнь, яка визначає хід війни в Україні. При цьому розповіло про дрон-перехоплювач "Багнет", що вийшов у бойове застосування минулого року. Після старту, який забезпечили інші військові, програмне забезпечення на базі штучного інтелекту виділило російський дрон і направляло перехоплювач до цілі.

За даними видання, "Багнет" був оснащений системою наведення, створеною французьким стартапом Alta Ares, яка здатна виявляти ціль і направляти перехоплювач до неї на завершальній фазі польоту. Інші українські та іноземні компанії працюють над подібними рішеннями.

