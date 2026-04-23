Україна тихцем знаходить собі нових друзів, - The Economist

На тлі геополітичного самознищення США Київ шукає нових партнерів, готових до реальної співпраці.

Україна будує нові дипломатичні союзи в Західній Азії, прагнучи скористатися послабленням впливу Росії в регіоні. Зокрема Київ намагається розбудовувати відносини з колишнім сателітом РФ Сирією та з Туреччиною. Про це пише The Economist.

Сирія

Як зазначає автор публікації, відносини Києва і Дамаска погіршилися на тлі громадянської війни в Сирії і були остаточно розірвані у 2022 році, коли режим Башара Асада визнав російську анексію українських територій. Однак зі зміною влади в Сирії відносини почали стрімко відновлюватися. Президент України вже побував з візитом в Дамаску, і сторони заговорили про відновлення роботи давно закритих посольств.

Як пише The Economist, країни мають обопільну зацікавленість у двосторонній торгівлі.

"Сирія має одні з найбільших у світі родовищ фосфатів, загальна кількість яких, за словами експертів, становить приблизно 2 мільярди тонн, і Україна сподівається використовувати їх для сільського господарства. Україна має пшеницю, якої дуже потребує Сирія, збідніла через понад десятиліття громадянської війни. Пан Зеленський запропонував обміняти одне на інше", – йдеться у публікації.

Також українські фахівці можуть допомогти сирійцям із відновленням портової та енергетичної інфраструктури, а також із модернізацією армії.

Нагадуючи про присутність українських фахівців в Сирії в добу холодної війни, The Economist зауважує, що українці були б раді повернутися, "не в останню чергу для того, щоб познущатися з росіян".

"Ми хочемо зайти на спадаючу позицію Росії, де тільки можемо", – зазначила Євгенія Габер, колишня українська дипломатка, яка зараз працює в Атлантичній раді у Вашингтоні.

Туреччина

Цікаво, що Туреччина, яка де-факто є головним зовнішнім союзником нової сирійської влади, схоже, із задоволенням сприяє потеплінню між Києвом і Дамаском. Хоча Ердоган очевидно уникає відкритої конфронтації з Росією, він зацікавлений у зменшенні впливу росіян на Кавказі, Близькому Сході та в Центральній Азії. Це штовхає його до зближення з Україною.

Про співпрацю Києва та Анкари у військовій царині відомо давно. І цю співпрацю обидві сторони прагнуть розвивати.

Показово, що відносини України з Туреччиною лише укріпилися на тлі успішних зусиль Трампа з дискредитації Америки, як головної сили в НАТО.

"Візит пана Зеленського до Сирії організував пан Ердоган, з яким він зустрівся напередодні в Стамбулі. Він прилетів до Дамаска на урядовому літаку Туреччини разом із міністром закордонних справ цієї країни. Наче бізнесмени, які намагаються справити враження на свого партнера, турки показували своєму новому другові околиці", – зазначає The Economist.

