Томенко просить Добкіна пришвидшити будівництво Льодового палацу

Харків. 9 вересня. УНІАН. Заступник голови Верховної ради України Микола ТОМЕНКО звернувся до влади Харкова з проханням пришвидшити будівництво Льодового палацу у місті.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, своє прохання заступник голови українського парламенту висловив учора під час відкриття першого Льодового палацу спорту у Донецьку.

За інформацією прес-служби, 2007 року була затверджена державна програма «Хокей України», яка передбачала виділення бюджетних коштів на будівництво 4 палаців спорту для зимових видів спорту. Донецьк першим виконав цю програму, в інших містах – а це Харків, Херсон та Калуш – реалізація цього проекту йде із запізненням.