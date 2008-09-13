У Харкові Queen встановив абсолютний рекорд

Харків. 13 вересня. УНІАН. На добродійний концерт «Life must go on!», присвячений боротьбі зі СНІДом, Queen + Paul Rodgers у Харкові прийшло близько 300 тис. людей.

Як повідомили УНІАН у Фонді Олени Франчук «АНТИСНІД», концерт відбувся вчора ввечері на площі Свободи.

За даними фонду, цього вечора було побито відразу декілька рекордів. Концерт «Life must go on!» став найбільшою подією, присвяченою боротьбі із СНІДом у нашій країні, й однією з наймасштабніших концертних подій в історії України. Він вписав нову сторінку і в історію групи, оскільки за 40 років її існування ще ніколи концерти Queen не збирали такої величезної аудиторії. Це абсолютний рекорд.

«Атмосфера – просто неймовірна! Й цю енергію від концерту просто неможливо було не відчути! Я вірю в те, що вся ця енергія може бути направлена на покращення ситуації з ВІЛ/СНІДом у нашій країні. Такі події змінюють світ на краще», - сказала О.ФРАНЧУК.

За декілька днів перед концертом і на самій площі Свободи 210 волонтерів фонду «АНТИСНІД» розповсюдили понад 60 тисяч презервативів і 146 тисяч флаєрів з інформацією про ВІЛ/СНІД, про те, як себе захистити й де в Харкові можна пройти тест на ВІЛ.

Концерт почався о 19.30 й тривав 2 годин 25 хвилин. Музиканти виконали 28 пісень і 2 інструментальні композиції.

Концерт став першою подією нової хвилі інформаційної кампанії в рамках проекту «На краю!», яку завтра, 13 вересня, на національному телебаченні починає Фонд Олени Франчук «АНТИСНІД».