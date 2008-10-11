У Харкові загинув співробітник УБОЗу

Харків. 11 жовтня. УНІАН. У Харкові загинув співробітник Управління боротьби з організованою злочинністю Головного Управління МВС України в Харківській області.

Як повідомив кореспонденту УНІАН начальник відділу у зв`язках з громадськістю УМВСУ в Харківській області Сергій ДЯГЕЛЄВ, це сталося 8 жовтня близько 23 години за місцем проживання міліціонера.

За його словами, для з’ясування обставин загибелі міліціонера створена і працює комісія Міністерства внутрішні справ.

З інших поінформованих джерел кореспонденту УНІАН стало відомо, що старший прапорщик міліції 1963 року народження загинув внаслідок необережного поводження з пістолетом для стрільби гумовими кулями. Результати первинного огляду дають підстави говорити, що це, можливо, був нещасний випадок, сказав співрозмовник агентства.