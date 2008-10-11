На охорону порядку у Харкові кинуто понад 3 тис. міліціонерів

Харків. 11 жовтня. УНІАН. Охорону громадського порядку під час матчу збірних України і Хорватії, який сьогодні відбудеться у Харкові, забезпечуватимуть понад 3 тисячі працівників міліції.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, у зв’язку з важливістю матчу, а також приїздом до міста гостей з іншої держави та понад 250 іноземних фанів правоохоронні органи посилили заходи охорони громадського порядку.

Причому, за порядком спостерігають як у самій чаші стадіону, так і на вулицях міста.

Керівництво ГУМВСУ вибачається перед вболівальниками за можливі незручності, що можуть виникнути при вході на стадіон, і просить їх прийти за кілька годин до початку матчу, щоб не створювати сприятливих умов для стовпотворіння та пов’язаних з цим незручностей. Правоохоронці також просять під час матчу дотримуватися правил поведінки на стадіоні.