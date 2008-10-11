Україна – Хорватія. Матч розпочався
20:03, 11 жовтня 2008Харьків
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Йде он-лайн-трансляція
Харків. 11 жовтня. УНІАН. У Харкові на стадіоні Металіст розпочався відбірковий матч Чемпіонату світу - 2010 з футболу між збірними України та Хорватії.
Стадіон заповнений вщент.
У Харкові сухо і прохолодно.
Арбітр матчу Ерік Брахмар (Нідерланди).
Україна: П’ятов – Ярмаш, Михалик, Чигринський, Шевчук, Тимощук, Шевченко, Алієв, Назаренко, Голайдо, Шевченко.
Тренер : Олексій Михайличенко.
Хорватыя: Плетикоса – Шимуніч, Крижанац, Чорлука, Праньїч, Ракітіч, Вукоєвіч, Срна, Ковач, Модрич, Оліч.
Тренер: Славен Біліч.
У Харкові міліція вживає безпрецедентних заходів безпеки. Громадський порядок сьогодні забезпечують понад 3 тис. правоохоронців.
Он-лайн-трансляція на сайті http://uasport.net/football/527382
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