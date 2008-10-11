Україна – Хорватія. Матч розпочався

Йде он-лайн-трансляція

Харків. 11 жовтня. УНІАН. У Харкові на стадіоні Металіст розпочався відбірковий матч Чемпіонату світу - 2010 з футболу між збірними України та Хорватії. Стадіон заповнений вщент. У Харкові сухо і прохолодно. Арбітр матчу Ерік Брахмар (Нідерланди). Україна: П’ятов – Ярмаш, Михалик, Чигринський, Шевчук, Тимощук, Шевченко, Алієв, Назаренко, Голайдо, Шевченко. Тренер : Олексій Михайличенко. Хорватыя: Плетикоса – Шимуніч, Крижанац, Чорлука, Праньїч, Ракітіч, Вукоєвіч, Срна, Ковач, Модрич, Оліч. Тренер: Славен Біліч. У Харкові міліція вживає безпрецедентних заходів безпеки. Громадський порядок сьогодні забезпечують понад 3 тис. правоохоронців. Он-лайн-трансляція на сайті http://uasport.net/football/527382

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