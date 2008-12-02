У Олімпіакоса почалися неприємності

Літак з грецькою командою Олімпіакос сьогодні не зміг приземлитися в Харківському аеропорту.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в аеропорту, причиною став густий туман у Харкові, який не дозволив екіпажу літака здійснити посадку. На даний час видимість в районі міського аеропорту становить близько 800 метрів, тоді як нормою є 1000-1200 метрів.

Замість очікуваного прильоту до Харкова об 11.00, літак з Афін об 11.43 приземлився в Борисполі (Київ).

У Донецьку, аеропорт якого міг би виступити запасним для прийому літаків до Харкова, сьогодні також складні погодні умови.

Очікується, що погодні умови поліпшаться, і в другій половині дня Харківський аеропорт зможе приймати літаки, повідомив співрозмовник агентства.

Довідка УНІАН. Матч групового турніру на Кубок УЄФА між Олімпіакосом і харківським Металістом має відбутися в середу, 3 грудня, на стадіоні Металіст у Харкові.

На сьогодні (17.00) запланована прес-конференція головного тренера Олімпіакоса у Харкові, а також відкрите тренування грецької команди (19.00).