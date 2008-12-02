Харків за кілька хвилин прийме літак з Оліпміакосом

Харків. 2 грудня. УНІАН. Літак чартерний рейсом Афіни – Харків з футбольною командою Олімпіакос на борту, який вранці через густий туман не зміг приземлитися у Харкові, вже вилетів із Борисполя і незабаром здійснить посадку в столиці Слобожанщини.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в аеропорту, погодні умови поліпшилися, і видимість дозволяє працювати як на прийом, так і на виліт.

Літак з футболістами Олімпіакоса має приземлитися близько 15-ї години.

Перед цим також здійснять посадку два рейсових літаки з Києва, прибуття яких до Харкова через великий туман переносилося.