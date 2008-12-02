Нацбанк завтра вийде з валютою на аукціон

Харків. 2 грудня. УНІАН. Національний банк України (НБУ) заявив, що завтра готовий здійснити валютну інтервенцію з продажу доларів США шляхом проведення валютного аукціону. Про це йдеться в телеграмі НБУ № 13-117/5554-16853 від 2 грудня.

При цьому в телеграмі вказується, що банки, які планують взяти участь в аукціоні, мають до кінця сьогоднішнього дня переказати 100% грошового забезпечення в гривні на рахунок Нацбанку.

Самі заявки прийматимуться завтра до 14.00. Мінімальний обсяг заявки - 100 тис. дол.

Як повідомлялося, НБУ 19 листопада вперше провів валютну інтервенцію на міжбанківському валютному ринку з продажу доларів США за гривні шляхом проведення валютного аукціону згідно із заявками комерційних банків. Заявки на участь в аукціоні формуються на основі незадоволеного на прямому міжбанку обсягу заявок клієнтів і потреб банку.

Перед минулим аукціоном, який пройшов 26 листопада, Нацбанк зобов`язав банки переказувати грошове забезпечення за день до проведення аукціону. Відтоді НБУ на ринок не виходив.