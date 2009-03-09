ФК Харків здобув першу перемогу

Харків. 9 березня. УНІАН. У домашньому матчі 19-го туру Чемпіонату України з футболу (Прем’єр-ліга) клуб Харків виграв у одного з лідерів національної першості донецького Металурга.

1:0 – так завершився матч, який відбувся у суботу, 7 березня, в Сумах, де ФК Харків проводить свої домашні ігри. Гол на 47-й хвилині у ворота донеччан забив Кабанов.

Це перша перемога ФК Харків у нинішньому чемпіонаті.

Зігравши 19 матчів, ФК Харків набрав 12 очок і перебуває на останньому, 16-му місці турнірної таблиці. Таку ж кількість очок набрав його «конкурент» Іллічівець. Але ця команда має кращу різницю забитих та пропущених м’ячів і перебуває на 15-й сходинці.

Подякувавши сумчан за хорошу підготовку поля, головний тренер ФК Харків Михайло Стельмах зазначив, що його підопічні за таких погодних умов зробили все, що змогли. «Що стосується гри, за таких погодних умов на перший план виходять бійцівські якості футболістів, бажання виграти. Думаю, що в нашої команди бажання сьогодні було більше. У нас було більше моментів. Я вдячний своїм футболістам, що вони не опустили руки. Ми довго не вигравали. Самі розумієте, важко було морально», - сказав М.Стельмах.

Приймаючи поздоровлення, тренер додав: «Самі розумієте, цієї перемоги всі заждалися — і керівництво клубу, і наші уболівальники. Дуже приємно, що ми обіграли далеко не слабку команду Прем`єри. Металург знаходиться у верхній частині турнірної таблиці. Це дуже організована і хороша команда. Самі бачите, прийшов до нас Кабанов, прийшов Ксьонз, прийшли Фартушняк, Козюберда - люди, які можуть грати в основному складі. Гадаю, вони підсилили нашу гру. Ще є проблемні місця. Але на даний момент працюватимемо і готуватимемося до ігор, що залишилися, з тими футболістами, яких узяли».

На думку головного тренера Металурга Миколи Костова, це була «слабка гра» його команди, і невипадково, що вона не виграла. «Супротивник виглядав кращим, ніж наші гравці, і результат не випадковий», - сказав наставник донеччан.