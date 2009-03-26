АНТК ім. Антонова та «Авіакор» домовилися просувати Ан-140-100

Харків. 26 березня. УНІАН. Представники російського ВАТ «Авіакор - авіаційний завод» і київського АНТК ім. Антонова домовилися про комплексну взаємодію у сфері модернізації, виробництва, виведення на ринок і сервісу літаків Ан-140-100.

Як повідомили УНІАН в прес-службі АНТК ім. Антонова, ця домовленість досягнута в рамках ІV засідання Міжурядової комісії із співпраці в галузі авіабудування Росії та України 24 березня ц.р.

У повідомленні наголошується, що співпраця компаній включатиме модернізацію та доопрацювання літака Ан-140-100 на основі досвіду експлуатації двох перших бортів авіакомпанією «Якутія»; доведення післяпродажного обслуговування літаків до стандартів світового рівня; доведення ресурсів покупних комплектуючих виробів (ПКВ) до цільового рівня; створення сучасного тренажера для навчання льотного складу; поглиблене вивчення ринку і розробку бізнес-плану створення рампової версії літака.

«Літаки Ан-140, виготовлені нашим заводом, вже зарекомендували себе при експлуатації авіакомпанією «Якутія». Спільно з АНТК ім. Антонова ми маємо намір вивести сервісне обслуговування таких літаків на ще вищий рівень, щоб по максимуму задовольнити очікування наших замовників», - повідомив генеральний директор «Авіакора» В’ячеслав АРТЕМ’ЄВ.

У свою чергу, генеральний конструктор АНТК ім. Антонова, голова концерну «Антонов» Дмитро КІВА відзначив, що очолюване ним підприємство детально вивчило досвід експлуатації Ан-140 в Росії і на основі отриманих даних продовжує удосконалювати базову конструкцію, а також приступило до роботи над новими версіями літака.

Довідка УНІАН. Регіональний літак Ан-140 призначений для пасажирських і змішаних пасажирсько-вантажних перевезень. Він прийшов на зміну Ан-24, який знаходиться в експлуатації вже більше 40 років. Ан-140 володіє високою паливною ефективністю, може експлуатуватися в широкому діапазоні висот аеродромів і кліматичних умов, в простих і складних метеоумовах, вдень і вночі.

Літак являє собою високоплан з оперенням нормальної схеми та двома турбогвинтовими двигунами ТВ3-117ВМА-СБМ1, встановленими на крилі. Допоміжна силова установка АІ9-3Б, розташована в хвостовій частині фюзеляжу, забезпечує автономну експлуатацію літака на необладнаних аеродромах. Високий рівень комфорту пасажирської кабіни досягнутий вибором оптимальних пропорцій об`єму салону і допоміжних приміщень, низьким рівнем шуму і вібрацій, сприятливим кліматичним режимом, м`яким освітленням та іншими заходами.

Серійне виробництво літаків Ан-140 і Ан-140-100 розгорнуто на Харківському державному авіаційному виробничому підприємстві (Україна), на підприємстві HESA (Ісфахан, Іран), на ВАТ «Авіакор - авіаційний завод» (Самара, Росія).

На базі літака Ан-140 планується створення цілого сімейства літаків за типом Ан-24/26/30/32: вантажного, адміністративного, спеціального призначення (льодової і рибної розвідки, аерофотознімального, патрульного), а також варіанту з подовженим фюзеляжем на 68 пасажирів.