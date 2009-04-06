Мусіяка зміцнює Самооборону

Харків. 6 квітня. УНІАН. 4 квітня делегати ІХ з’їзду політичної партії «Вперед, Україно!», яку очолює харків’янин Віктор МУСІЯКА, ухвалили рішення про зміну назви цієї політичної сили на «Народну самооборону».

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив народний депутат України від «Народної самооборони» Юрій ГРИМЧАК, який брав участь у з’їзді.