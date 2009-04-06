Затримано підозрюваних у вбивстві фермера

10:43, 06 квітня 2009
Харьків
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Всі троє – під арештом

Харків. 6 квітня. УНІАН. Харківські правоохоронці затримали підозрюваних у вбивстві 60-річного директора приватного сільськогосподарського підприємства «Молнія» Олександра БІЛЕЦЬКОГО, яке сталося 1 квітня у Вовчанському районі на Харківщині.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області з посиланням на начальника обласної міліції Віктора РАЗВАДОВСЬКОГО, у процесі розкриття злочину були задіяні кращі працівники карного розшуку та значні придані сили.

Слідством встановлено, що 31 березня ц.р. близько опівночі неподалік від будинку підприємця зупинився автомобіль. Троє чоловіків у масках через віко проникли в будинок і стали вимагати у господаря гроші. Після відмови нападники почали бити господарів, а чоловік - чинити опір за допомогою ножа. Під час бійки фермер наніс смертельне поранення одному з нападників та тяжко поранив другого, але останній із злочинців пострілом з обрізу мисливської рушниці вбив чоловіка. Після скоєного вбивця схопив пораненого та через інше вікно покинув будинок.

На ранок правоохоронці виявили в будинку два мертвих тіла - господаря будинку та одного з нападників, а також дружину господаря в тяжкому стані.

Наразі всі троє злочинців затримані. До складу злочинного угрупування входили: ватажок – мешканець Вовчанського району, 1989 року народження, саме його підчас захисту поранив фермер, двоє виконавців – 19-річний місцевий мешканець та 21-річний мешканець Сумської області (вбитий під час нападу) і водій-харків’янин 1979 року народження.

Всі затримані знаходяться під арештом. Слідчим відділом Вовчанського райвідділу міліції порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України. Триває слідство.

 

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