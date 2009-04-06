Курси валют у банках Харкова

Долар 8,15 – 8,22

Харків. 6 квітня. УНІАН. Комерційні банки Харкова встановили такі курси валют на 6 квітня: Мегабанк - купівля долара - 8,15 грн. (продаж - 8,28 грн.), євро - 10,5 грн. (11,1 грн.), Меркурій - 8,18 (8,26), 10,95 (11,25), Реал-банк - 8,22 (8,26), 11,07 (11,23), АКБ Базис - 8,2 (8,26), 10,95 (11,2) відповідно, SQ. Як повідомляв УНІАН, на 6 квітня Національний банк України встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD США – 770.0000 (на 3 квітня – 770.0000) 100 EUR – 1033.7250 (на 3 квітня – 1031.1840) 10 RUR – 2.3047 (на 3 квітня – 2.2806).

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