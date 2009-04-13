Металіст втрачає 2 очки

Харків. 13 квітня. УНІАН. У матчі 23-го туру Чемпіонату України з футболу харківський Металіст на своєму полі не зміг дотиснути Карпати, які грали в меншості.

Львів`яни забили швидкий гол: на 7-й хвилині відзначився Кузнєцов. Металісту вдалося повернути собі контроль над грою, але, незважаючи на шалений тиск, чисельну перевагу та фантастичну підтримку рідних трибун, харків`яни змогли відквитати лише один м`яч.

Металіст – Карпати 1:1 (Девіч 50 – Кузнецов 7).

В інших матчах неділі Іллічівець і запорізький Металург розішлися миром – 1:1, а гірники вдома прогнозовано розібрався з підопічними Заварова – 3:0.

Іллічівець – Металург З 1:1 (Мельник 23 - Тейку 68).

Шахтар – Арсенал 3:0 (Гладкий 50, Левандовські 73, Жадсон 78).

У Києві Динамо виграло в Чорноморця з рахунком 3:1. У киян – 61 очко.

Шахтар повернув собі друге місце – 46 очок. Металіст опускається на третє (45).