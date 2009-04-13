При гасінні трави постраждав чоловік

Харків. 13 квітня. УНІАН. При гасінні пожежі на Харківщині постраждав чоловік.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі ГУ МНС України в Харківській області, це сталося наприкінці тижня у Валківському районі в селищі Високопілля.

Чоловік кинувся зупиняти вогонь від сухої трави, який розповсюджувався в бік селянських хат. Він був одягнений у синтетичний спортивний костюм. Від високої температури костюм оплавився, і чоловік отримав опіки 2-го ступеню. Його було направлено до центральної районної лікарні.

Загальна площа пожежі становила близько 2 га. Причина пожежі та збитки, нанесені вогнем встановлюються. Тієї доби рятувальники 31 раз виїжджали на гасіння пожеж пов’язаних з горінням сухої трави, сміття та очерету.