Курс валют у банках Харкова

Долар 7,95 – 8 грн.

Харків. 13 квітня. УНІАН. Комерційні банки Харкова встановили такі курси валют на 13 квітня: Мегабанк - покупка долара - 7,95 грн. (продаж - 8,1 грн.), євро - 10,2 грн. (10,7 грн.), Меркурій - 7,95 (8,07), 10,4 (10,83), Реал-банк - 8 (8,07), 10,5 (10,65), Базис - 7,95 (8,08), 10,55 (10,72) відповідно, інформує SQ. Як повідомляв УНІАН, на 13 квітня Національний банк України встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD США – 770.0000 (на 10 квітня – 770.0000) 100 EUR – 1022.0210 (на 10 квітня – 1022.0210) 10 RUR – 2.2896 (на 10 квітня – 2.2962).

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter