Синчук порушив справу за фактом недбалості керівників ОУ Ощадбанку

Харків. 13 квітня. УНІАН. Прокурор Харківської області Василь СИНЧУК порушив кримінальну справу за фактом службової недбалості посадових осіб Харківського обласного управління ВАТ «Державний ощадний банк України», що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.367 Кримінального кодексу України.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури, це управління працює зі значними порушеннями, зокрема, з 2002 року і дотепер його посадові особи здійснюють діяльність з перевезення валютно-коштовних цінностей та інкасації без наявності необхідного дозволу.

Прокуратура констатувала, що це управління у своїй діяльності використовує Положення про відділ організації інкасації та перевезення цінностей від 28 лютого 2007 року, розроблене згідно з інструкцією, затвердженою постановою правління НБУ від 3 грудня 2003 року, яка скасована 14 лютого 2007 р.

Цим положенням передбачено аналізувати інформацію щодо надзвичайних подій з працівниками підрозділу інкасації, вживати запобіжні та профілактичні заходи безпеки інкасаторського складу. Проте всупереч його вимогам посадовими особами цього управління не було вжито необхідних заходів для забезпечення безпеки інкасаторського складу та охорони цінностей, які інкасуються.

Встановлено також, що 2 квітня 2009 р. посадовими особами управління не було проведено належним чином інструктаж з інкасаторською групою перед виїздом на маршрут. Усі інкасатори не були забезпечені засобами індивідуального захисту (бронежилетами). Службове авто також не було обладнане всіма необхідними засобами захисту, що призвело до тяжких наслідків у вигляді загибелі людей та втрати грошових коштів банку у сумі близько 400 тис. грн.

Слідство у справі доручено провести слідчому управлінню прокуратури області, повідомили у прес-службі.