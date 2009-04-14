В середу на Сході потеплішає

Харків. 14 квітня. УНІАН. Синоптики прогнозують в Україні на завтра, 15 квітня, теплу й переважно без опадів погоду.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, зокрема, очікується мінлива хмарність, без опадів, лише вдень у північних областях місцями невеликий дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с, у східній частині місцями подекуди пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 2-7° тепла, у східних областях близько 0°; вдень 12-17° тепла, у південних областях та на Закарпатті місцями 20-22°.

У Києві та Київській області вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 2-7° тепла, вдень 12-17°, по Києву вночі 4-6° тепла, вдень 14-16°.