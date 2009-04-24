Проблемні банки: хроніка подій

Харків. 24 квітня. УНІАН. Видання «Дело» з`ясувало, як тимчасові адміністратори борються з проблемною заборгованістю і яку суму боргів їм вдалося зібрати з позичальників

Укрпромбанк

Банк працює з проблемною заборгованістю самостійно і до допомоги колекторних компаній не вдається. На даний момент проблемні кредити фізичних осіб досягли 3,1 мільярда гривень, що становить 25,1% від усіх кредитів населення, рівень «проблемки» по юрособах досяг 9,1 мільярда гривень (або 74,9%).

Всього за час роботи тимчасової адміністрації позичальники погасили 271,9 мільйона гривень, з яких населення, — 165,2 мільйона, компанії — 106,8 мільйона.

Щодо проблемних кредитів у банку проводиться стандартна претензійно-позовна робота з реалізацією виконавчою службою заставного майна через торги. Також щонеділі проводяться засідання робочої групи, на яких вирішуються системні питання щодо погашення цієї заборгованості і приймаються рішення для погашення боргів щодо конкретних позичальників. За перші два тижні квітня рівень простроченої заборгованості по фізичних особах в банку знизився на 2,6 мільйона гривень (0,05%).

«Надра»

На відміну від Укрпромбанку «Надра» залучає до роботи з «проблемкою» колекторні компанії. До колекторів потрапляють борги тільки після 180 днів прострочення і лише в тому випадку, якщо з боку клієнтів немає спроб знайти нові варіанти реструктуризації своєї заборгованості.

Борги з меншим терміном прострочення обробляють фахівці банку. Яку суму кредитів погасили позичальники за час роботи тимчасової адміністрації, в банку повідомити відмовилися. «Банк «Надра» на даний момент не може поділитися цією інформацією», — заявили в прес-службі фінустанови. Виходячи з даних балансу банку, які має у своєму розпорядженні видання, кредити населення з початку року знизилися на 730,4 мільйона гривень, з яких у березні, — на 237,4 мільйона гривень.

До речі, небажання проблемних банків озвучувати суму погашеної позичальниками заборгованості пояснюється досить просто. «Ми дамо цю інформацію, а потім вкладники штурмуватимуть банк і вимагатимуть віддати їм ці гроші або відзвітувати, куди ми їх розподілили», — пояснює причини тимчасовий адміністратор, який побажав залишитися неназваним.

Родовід Банк

У банку відмовилися назвати суму поверненої заборгованості і частку «проблемки». «Ситуація з простроченою заборгованістю в банку має тенденцію до поліпшення. Об`єм заборгованості постійно скорочується», — повідомили в прес-службі фінустанови. Стягувати борги з позичальників банку допомагають колектори.

«Національний Кредит»

У банку стверджують, що працюють з боржниками самі за старими схемами: дзвінок, виїзд до позичальника і подача позову до суду. З приходом у банк тимчасового адміністратора схема не змінилася. У фінустанові відмовляються називати суму стягнутої за час роботи адміністратора заборгованості і діляться тільки інформацією про долю «проблемки». «У нас проблемна заборгованість по фізичних особах становить 3-5% від загального кредитного портфеля», — повідомили в кредитному відділі фінустанови.

«Київ»

Банк визначив круг неплатників і працює з ними без залучення колекторних компаній. По деяких боржниках вже направлені позови до суду. Крім того, до роботи зі злісними неплатниками банк планує підключати правоохоронні органи.

Тимчасовий адміністратор «Києва» Віктор Мироненко не бажає називати суму простроченої заборгованості. Проте члени ініціативної групи вкладників банку говорять, що озвучувалася цифра в 500 мільйонів гривень лише за процентними платежами.

«БІГ Енергія»

Тимчасова адміністрація банку працює з 16 березня цього року, за перший місяць роботи в рахунок погашення проблемної заборгованості за кредитами одержано 123,4 тисячі гривень і 114,8 тисячі доларів.

Планові погашення кредитної заборгованості в березні склали 18,9 мільйона гривень, з них 10 мільйонів гривень банк одержав після введення тимчасової адміністрації. Погашення простроченої заборгованості в березні становило 2,75 мільйона гривень.