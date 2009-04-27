Маркевич незадоволений грою Металіста

Харків. 27 квітня. УНІАН. Головний тренер харківського Металіста Мирон МАРКЕВИЧ висловив незадоволення грою команди у домашньому матчі 25-го туру Чемпіонату футболу з запорізьким Металургом, який завершився внічию 1:1.

Харків’яни мали перевагу, але не скористалися з цього. Свою оцінку грі своїх підопічних М.МАРКЕВИЧ висловив на післяматчевій прес-конференції.

«Для того щоб реалізувати таку перевагу, треба забивати голи. Без них не буває футболу. Коли немає реалізації, звичайно, завжди у команд є контршанси, і вони рано чи пізно їх реалізують. Незрозумілий бардак в обороні, особливо на місці правого захисника. Перед цим був дзвінок, мабуть, його виявилося мало. Ну і моменти були - звичайно, їх треба реалізовувати».

- Куди поділася реалізація? Раніше забивали і вигравали. А зараз і боротьба за третє місце загострилася...

«Я їм те саме сказав. Хай спустяться на землю, не думають, що стали великими (не всі, деякі). На жаль, маємо такий результат. Чемпіонат триває, є ще 5 матчів», - сказав М.МАРКЕВИЧ.

Головний тренер Металурга Олег ЛУТКОВ також торкнувся проблеми реалізації моментів біля воріт суперників, коментуючи гру своїх підопічних. Але наставник запорожців залишився задоволений грою.

«Я гадаю, гра сподобалася глядачам - були гострі моменти біля обох воріт. Реалізація підводила, але гра тримала всіх у напрузі, уболівальники побачили хороший, якісний футбол. Були деякі недоробки, особливо при стандартах, але на це є об`єктивні причини - травми, дискваліфікація. Хлопці виявили характер, билися до кінця, у другому таймі зіграли краще, ніж у першому. Що стосується господарів, то вони створили більш ніж достатньо моментів, і десь там нам повезло. В принципі, можна сказати, що нічия - закономірний результат».