Завтра в Україні літо

Харків. 27 квітня. УНІАН. Завтра в Україні потеплішає.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, 28 квітня малохмарно. Без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, у Карпатах місцями пориви південно-східного вітру 15-20 м/с. Температура вночі 5-10° тепла, у горах місцями близько 0°; вдень 20-25°, в Карпатах та на узбережжі Криму 14-19°.

У Київській області завтра малохмарно. Без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 5-10° тепла, вдень 20-25°, у столиці вночі 8-10° тепла, вдень 23-25°.