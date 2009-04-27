До травневих свят ПЗ призначила 6 додаткових потягів

Повідомляє прес-служба «Укрзалізниці»

Харків. 27 квітня. УНІАН. Південна залізниця призначила 6 додаткових потягів на до травневих свят. Про це УНІАН повідомила прес-служба «Укрзалізниці». В цілому до травневих свят залізниці України додатково включили в розклад на найбільш популярні напрямки, станом на 27 квітня, 40 поїздів. Зокрема, Південно-Західна залізниця призначила 12 поїздів, Львівська – 5 поїздів, Придніпровська залізниця – 9 поїздів, Одеська й Донецька залізниці – по 4 поїзди . Крім того, 12 поїздів призначили російські залізниці.

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