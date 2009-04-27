До травневих свят ПЗ призначила 6 додаткових потягів
15:55, 27 квітня 2009Харьків
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Повідомляє прес-служба «Укрзалізниці»
Харків. 27 квітня. УНІАН. Південна залізниця призначила 6 додаткових потягів на до травневих свят.
Про це УНІАН повідомила прес-служба «Укрзалізниці».
В цілому до травневих свят залізниці України додатково включили в розклад на найбільш популярні напрямки, станом на 27 квітня, 40 поїздів.
Зокрема, Південно-Західна залізниця призначила 12 поїздів, Львівська – 5 поїздів, Придніпровська залізниця – 9 поїздів, Одеська й Донецька залізниці – по 4 поїзди .
Крім того, 12 поїздів призначили російські залізниці.
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