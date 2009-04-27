Рахунки заводу ім. Малишева, як і раніше, заблоковані

Харків. 27 квітня. УНІАН. Рахунки Держпідприємства «Завод ім. Малишева» (головного виробника бронетехніки в Україні) в Державному казначействі, на яких знаходяться 136 млн. грн. для виплати зарплати й погашення заборгованості по обов`язкових платежах, як і раніше, знаходяться під арештом.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на начальник Головного управління промисловості, транспорту і зв`язку облдержадміністрації Владилена ВАВІЛОВА.

За його словами, у п`ятницю Пенсійний фонд відкликав своє подання на арешт, але гроші все ще недоступні для підприємства.

«Каменем спотикання є позови на суму близько 200 тисяч гривень, які подали працівники заводу, що звільнилися. Гадаю, це питання завод зуміє вирішити з виконавчою службою, рахунки будуть розблоковані, і є вірогідність, що до кінця дня гроші з держказначейства зайдуть на заводу, - сказав В.ВАВІЛОВ.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці минулого тижня виконавча служба заарештувала рахунки ДП «Завод ім. Малишева» у Харкові, у зв’язки з чим завод не отримав можливості скористатися виділеними з держбюджету коштами для виплати зарплати працівникам підприємства та сплати обов’язкових платежів.

Кошти були виділені зі Стабілізаційного фонду держбюджету на поповнення статутного фонду підприємства та їх цільового спрямування на виплату зарплати, оплату обов’язкових платежів до Пенсійного та інших цільових фондів.

За даними заступника генерального директора з економіки Людмили ВОЛОШИНОЇ, із загальної суми в 136 млн. грн. 33 мільйони мають бути спрямовані на зарплату, 25 млн. грн. – на погашення прибуткового податку, 73 млн. грн. - до Пенсійного фонду, 1,9 млн. грн. – до Фонду соцстрахування від нещасних випадків, 2,8 млн. – до фонду безробіття.