Металіст трохи не дотягнув до ТОП-10 кращих клубів світу
В «десятці» - Шахтар і Динамо
Харків. 5 травня. УНІАН. Харківський Металіст увійшов до числа 50 кращих клубів світу. Перша команда Харкова посіла 48 місце у рейтингу Міжнародної федерації футбольної історії та статистики (IFFHS), повідомляє Чемпіон.
Водночас, таблиця рейтингу свідчить про те, що якби Металіст у 1/4 фіналу Кубку УЄФА в Харкові виграв у Динамо (слобожанці вели 2:0, гра завершилася з рахунком 3:2, за сумою двох ігор далі пройшли кияни),то зміг би суттєво підвищити свій рейтинг.
А відтак до ТОП-10 увійшли київське Динамо та донецький Шахтар.
Рейтинг IFFHS:
1. (1) Манчестер Юнайтед (Англія) - 302,0
2. (2) Барселона (Іспанія) - 282,0
3. (5) Челсі (Англія) - 254,0
4. (3) Бока Хуніорс (Аргентина) - 253,0
5. (8) Арсенал (Англія) - 245,
6. (3) Ліверпуль (Англія) - 240,
7. (10) ДИНАМО (УКРАЇНА) - 227,
8. (17) Гамбург (Німеччина) - 226,
9. (7) Сан-Пауло (Бразилія) - 223,
10. (13) ШАХТАР (УКРАЇНА) - 218
... 30. (32) ЦСКА (Росія) - 168,
... 36. (23) Зеніт (Росія) - 160,
... 48. (42) МЕТАЛІСТ (УКРАЇНА) - 152,
... 313. (239) ВОРСКЛА (УКРАЇНА) - 64
313. (338) ДНІПРО (УКРАЇНА) - 64,
347. (382) ТАВРІЯ (УКРАЇНА) - 60,5.