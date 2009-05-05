Металіст трохи не дотягнув до ТОП-10 кращих клубів світу

Харків. 5 травня. УНІАН. Харківський Металіст увійшов до числа 50 кращих клубів світу. Перша команда Харкова посіла 48 місце у рейтингу Міжнародної федерації футбольної історії та статистики (IFFHS), повідомляє Чемпіон.

Водночас, таблиця рейтингу свідчить про те, що якби Металіст у 1/4 фіналу Кубку УЄФА в Харкові виграв у Динамо (слобожанці вели 2:0, гра завершилася з рахунком 3:2, за сумою двох ігор далі пройшли кияни),то зміг би суттєво підвищити свій рейтинг.

А відтак до ТОП-10 увійшли київське Динамо та донецький Шахтар.

Рейтинг IFFHS:

1. (1) Манчестер Юнайтед (Англія) - 302,0

2. (2) Барселона (Іспанія) - 282,0

3. (5) Челсі (Англія) - 254,0

4. (3) Бока Хуніорс (Аргентина) - 253,0

5. (8) Арсенал (Англія) - 245,

6. (3) Ліверпуль (Англія) - 240,

7. (10) ДИНАМО (УКРАЇНА) - 227,

8. (17) Гамбург (Німеччина) - 226,

9. (7) Сан-Пауло (Бразилія) - 223,

10. (13) ШАХТАР (УКРАЇНА) - 218

... 30. (32) ЦСКА (Росія) - 168,

... 36. (23) Зеніт (Росія) - 160,

... 48. (42) МЕТАЛІСТ (УКРАЇНА) - 152,

... 313. (239) ВОРСКЛА (УКРАЇНА) - 64

313. (338) ДНІПРО (УКРАЇНА) - 64,

347. (382) ТАВРІЯ (УКРАЇНА) - 60,5.