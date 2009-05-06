Вартість оренди квартир у Києві продовжує падати

Харків. 6 травня. УНІАН. У квітні ц.р. середня вартість оренди 1-3-кімнатних квартир у Києві знизилася на 6,38% (30 дол. США) - до 438 дол. за квартиру на місяць.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії "SV Development".

За даними компанії, за цей період у Печерському районі місячна вартість оренди однокімнатних квартир знизилася на 58 дол. - до 410 дол., 2-кімнатних – на 59 дол. – до 608 дол., 3-кімнатних – на 32 дол. – до 766 дол.

У Шевченківському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир знизилася на 24 дол. – до 330 дол., 2-кімнатних – знизилася на 43 дол. – до 616 дол., 3-кімнатних – знизилася на 41 дол. – до 722 дол.

У Голосіївському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир знизилася на 22 дол. – до 270 дол., 2-кімнатних – на 32 дол. – до 347 дол., 3-кімнатних – на 35 дол. – до 533 дол.

У Солом’янському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир знизилася на 23 дол. - до 285 дол., 2-кімнатних – знизилася на 27 дол. – до 380 дол., 3-кімнатних – знизилася на 44 дол. – до 525 дол.

У Дарницькому районі вартість оренди 1-кімнатних квартир знизилася на 26 дол. – до 255 дол., 2-кімнатних – знизилася на 19 дол. – до 350 дол., 3-кімнатних – знизилася на 20 дол. – до 449 дол.

У Подільському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир знизилася на 21 дол. – до 277 дол., 2-кімнатних – виросла на 7 дол. – до 403 дол., 3-кімнатних – знизилася на 19 дол. – до 467 дол.

В Оболонському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир знизилася на 27 дол. – до 296 дол., 2-кімнатних – знизилася на 33 дол. – до 386 дол., 3-кімнатних – знизилася на 44 дол. – до 465 дол.

У Святошинському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир знизилася на 27 дол. – до 285 дол., 2-кімнатних – знизилася на 18 дол. – до 382 дол., 3-кімнатних – знизилася на 20 дол. – до 483 дол.

У Дніпровському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир знизилася на 36 дол. – до 260 дол., 2-кімнатних – знизилася на 24 дол. – до 374 дол., 3-кімнатних – знизилася на 32 дол. – до 455 дол.

У Деснянському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир знизилася на 24 дол. – до 267 дол., 2-кімнатних – знизилася на 19 дол. – до 362 дол., 3-кімнатних – знизилася на 9 дол. – до 475 дол.

Обсяг пропозиції від усієї сукупності 1-3-кімнатних квартир, представлених у 10 районах Києва, становить: у Шевченківському районі – 13%, Печерському – 5%, Дарницькому – 11%, Оболонському – 9%, Дніпровському – 10%, Солом’янському – 11%, Голосіївському – 9%, Святошинському – 9%, Деснянському – 12%, Подільському – 8%.

Як повідомляв УНІАН, за перший квартал ц.р. середня вартість оренди 1-3-кімнатних квартир у Києві знизилася на 22,9% (139 дол. США) - до 468 дол. за квартиру на місяць. За 2008 рік середня вартість оренди 1-3-кімнатних квартир у Києві знизилася на 37,79% (368 дол.) - до 607 дол. за квартиру на місяць.

Довідка УНІАН. Компанія «SV Development» з 2005 р. займається консалтингом на ринку заміської нерухомості та котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.