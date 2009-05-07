Єдиноцентристи хочуть прорубати вікно в Європу

Харків. 7 квітня. УНІАН. Сьогодні представники партії «Єдиний центр» (ЄЦ) провели пікетування Генерального консульства Республіки Польща у Харкові, протестуючи проти дискримінаційної візової політики країн Європейського Союзу щодо українців.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі міської організації ЄЦ, у пікетуванні, яке пройшло в рамках всеукраїнської акції під назвою «Вікно у Європу», взяли участь близько 100 активістів ЄЦ.

Під час акції єдиноцентристи зібрали понад 100 підписів харків’ян на підтримку вимог ЄЦ щодо спрощення візової політики в Україні країнами Євросоюзу.

Учасники акції передали відкритий лист «Єдиного Центру» Генеральному Консулу Республіки Польща у місті Харкові Гжегожу СОРОЧИНСЬКОМУ зі своїми вимогами.

Єдиноцентристи вимагають, зокрема, скасувати візові збори для всіх категорій громадян України, запровадити безвізовий в‘їзд на територію країн Євросоюзу на термін до 90 днів для окремих категорій громадян - журналістів, студентів, науковців, бізнесменів, а також для туристичних груп, спортивних команд, творчих колективів, спростити процедури отримання віз: зменшити кількість документів, встановити чіткі терміни видачі віз, відмовитися від принизливих для громадян таких процедур, як особистий обшук, здача відбитків пальців тощо.

Крім того, представники ЄЦ вимагають усунути посередницькі структури та звільнити корумпованих службовців, які їм сприяють, і створити комфортні умови для українських громадян – отримувачів віз. Також пропонується надавати мотивовану відповідь щодо причин відмови у візі та право громадянам позачергово, за скороченою процедурою, повторно подавати документи для отримання віз.

«Дуже часто українцям відмовляють у видачі навіть туристичної візи, не пояснюючи причин та без права апеляції. Це нагадує якесь гетто. Чому українці не можуть вільно виїхати зі своєї країни та подивитися світ?», – прокоментував ситуацію перший заступник голови Харківської міської організації «Єдиного Центру» Андрій ТКАЧОВ.

«Ми не вимагаємо пільг, ми вимагаємо рівного ставлення. Бюрократичні процедури не мають заважати українцям вільно подорожувати Європою. Взаємоповага – це основа партнерських відносин», – наголосив він.