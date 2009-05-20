Асоціація міст хоче отримати від уряду врегульовані тарифи

Харків. 20 травня. УНІАН. Асоціація міст України надала Кабінету міністрів пропозиції щодо питань регулювання встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги.

Як повідомив УНІАН міський голова Кременчука Полтавської області Микола ГЛУХОВ, 15 травня в Харкові на засіданні правління Асоціації міст України було ухвалене рішення звернутися до прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО з пропозицією провести зустріч з представниками правління асоціації та обговорити способи врегулювання питань розрахунків за природний газ суб`єктів господарювання.

Як зазначив М.ГЛУХОВ, органи місцевого самоврядування насамперед турбує те, що сьогодні збільшення вартості деяких складників житлово-комунальних тарифів, таких як вартість ціни на газ, електроенергію відбувається на державному рівні. Ціни встановлюються рішенням НКРЕ за погодженням уряду. Основна складність у питаннях формування та утримання тарифів полягає в неодноразовому зростанні цін на енергоносії протягом одного бюджетного року та непокритті цієї різниці з державного бюджету, сказав М.ГЛУХОВ.

На засіданні правління АМУ пропонували такі варіанти вирішення цієї проблеми: створити спеціальний орган при Міністерстві житлово-комунального господарства, який встановлював би тарифи на комунальні послуги; передбачити можливість встановлення тарифів органами місцевого самоврядування, при цьому прийняти постанову, згідно з якою тарифи коригуватимуться залежно від цін на енергоносії, розміру мінімальної зарплати та інфляції.

І третій варіант, зазначив мер Кременчука, – всі тарифи в країні змінюються один раз восени перед початком бюджетного процесу. При цьому Мінекономіки подає прогнозні показники щодо ціни енергоносіїв, після цього затверджується місцевий бюджет і держбюджет. Якщо змінюється ціна на газ, то держава виплачує дотацію «Нафтогазу України» на різницю в ціні, але ціна для споживачів не змінюється протягом року, додав М.ГЛУХОВ.

За його словами, у зверненні також пропонується спростити процедури надання кредитів для погашення заборгованості перед НАК «Нафтогаз України». Розподіляти сплату відсотків за отримання кредиту в рівних частках пропонується між державним бюджетом України, «Нафтогазом”, Ощадбанком і боржниками.

Асоціація пропонує передбачити можливість пролонгації погашення отриманих кредитів на три роки.

Крім того, правління АМУ просить Кабмін розробити та внести у Верховну раду законопроект про посилення відповідальності споживачів житлово-комунальних послуг за несплату (невчасну оплату) одержаних послуг.