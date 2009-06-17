Курс валют в комбанках Харкова

Долар - 7,6-7,64 грн.

Харків. 17 червня. УНІАН. На 17 червня Комерційні банки Харкова встановили такі курси валют: Мегабанк - купівля долара - 7,6 грн. (продаж - 7,68 грн.), євро - 10,5 грн. (10,75 грн.), Базис - 7,64 (7,675), 10,56 (10,67), Меркурій - 7,63 (7,69), 10,55 (10,72), Реал-банк - 7,63 (7,68), 10,55 (10,75) відповідно. Як повідомляв УНІН на 17 червня Національний банк України встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD США – 761.1400 (на 16 червня – 761.1400) 100 EUR – 1057.2235 (на 16 червня – 1054.1789) 10 RUR – 2.4303 (на 16 червня – 2.4431).

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