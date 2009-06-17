Проблемні банки: хроніка подій

Харків. 17 червня. УНІАН. Видання «Дело» з`ясувало, як проблемні банки виплачують кошти з пенсійних, соціальних і зарплатних карток.

Банк Київ

Зняти гроші із зарплатних карт можна в банкоматах по вул. Немировича-Данченко, 2 (корпус 1), Хрещатик, 24, Богдана Хмельницького, 16/22, і Братиславської, 52. Але тільки до 100 гривень на добу.

Правда, для тих компаній, які продовжують співпрацювати з банком за зарплатними проектами, в цій фінустанові організували спеціальні «дні зарплати». За домовленістю банка з підприємством, в певний день співробітники компанії можуть одержати в касі банку всю свою зарплату за один раз. Що стосується пенсіонерів, то з 3 березня їх розрахункові рахунки переведені з цього банку в інші фінустанови. «Куди саме, уточнюйте в Пенсійному фонді», — сказав представник банку.

Надра Банк

За даними прес-служби банку, на сьогоднішній день «Надра» без затримок виплачує кошти за пенсійними, зарплатними та іншими соціальними проектами. «Для власників пенсійних, зарплатних та інших соціальних карт сумарний добовий ліміт щодо всіх операцій в межах України складає 1000 гривень, для власників решти всіх типів платіжних карт — 100 гривень», — повідомили в банку. Всього з 10 лютого по 9 червня виплати по зарплаті склали 314,5 мільйона гривень, по пенсійних рахунках — близько 62,3 мільйонів гривень.

Родовід Банк

По зарплатних картах на добу банк видає не більше 100 гривень, по пенсійних — 500. Розплачуючись такою картою за товари, можна витратити не більше 300 гривень на день. З березня 2009 року банк виплатив близько 17 мільйонів гривень по пенсійних картах і 2 мільйонів — по зарплатних. «На пенсійних і зарплатних рахунках є незначні залишки, що виникають через щомісячні зарахування зарплат і пенсій, які клієнти ще не встигли зняти. Але в цілому виплачуємо за цими проектами в повному об`ємі», — повідомили в банку.

«Арма»

У фінустанові повідомили, що з пенсіонерами раніше не працювали, а зарплатних проектів у них небагато. «Можна одержати зарплату в касі або за перерахуванням. Правда, бувають і затримки з виплатою, але невеликі», — запевнили в банку. Як вдалося з`ясувати, затримки з виплати зарплати складають не більше місяця.

Укрпромбанк

Добовий ліміт на зняття коштів для пенсіонерів складає 500 гривень, для співробітників підприємств — 1000 гривень. За даними прес-служби банку, за час роботи тимчасової адміністрації по соціальних і пенсійних рахунках Укрпромбанк виплатив близько 408,7 мільйонів гривень.